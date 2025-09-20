L’ex campione olimpico di fioretto è diventato medico dopo il ritiro studia le cardiopatie infantili La ricetta di Garozzo | Aiuteremo i bambini
Daniele Garozzo, come è la nuova vita da dirigente? Cambia il punto di vista. "Assolutamente. Devo dire quella da atleta era molto molto divertente, però quella da dirigente è altrettanto gratificante, hai uno sguardo più completo sulla macchina sportiva, che non è solamente la performance e il risultato, ma è un insieme di cose che devono portare anche a vivere in maniera adeguata lo sport da parte di tesserati, maestri, dirigenti, e atleti che non sono solo quelli che vanno alle Olimpiadi, ma tutti". Le è capitato di scoprire cose inattese, che da atleta non aveva considerato? "No, onestamente immaginavo che essendo la macchina federale complessa, fosse comunque molto intensa da guidare, però questo non mi spaventa, anzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
The former Olympic foil champion has become a doctor; after retiring, he's studying childhood heart disease. Garozzo's recipe: "We'll help children." - Daniele Garozzo, what's your new life as a manager like? Riporta sport.quotidiano.net