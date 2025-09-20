Lewis Hamilton delude pure a Baku | Abbiamo sbagliato l'esecuzione frecciata pesante alla Ferrari

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamilton era convinto di realizzare una splendida qualifica a Baku, ma Lewis ha chiuso al dodicesimo posto. Il pilota Ferrari dopo la gara è stato un po' filosofo e un po' critico con il suo team. 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, Lewis Hamilton: “Peccato per queste qualifiche, pensavo di poter puntare anche alla pole” - Lewis Hamilton è particolarmente abbattuto al termine delle qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di ... Scrive oasport.it

