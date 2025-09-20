L’evento La carica dei 400 motociclisti in arrivo per la Transitalia Marathon

I motori e i cuori degli appassionati sono pronti a scaldarsi: manca sempre meno infatti al via della Transitalia Marathon, l’evento mototuristico internazionale più atteso dell’anno, con il patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero del Turismo e del Ministero dello Sport. Rimini si prepara dunque ad accogliere 400 motociclisti da tutto il mondo, che arriveranno venerdì per briefing e operazioni preliminari, mentre nel weekend sarà aperto un expo di moto e accessori. Lunedì 29 prenderà il via la prima tappa, segnando l’inizio ufficiale di un percorso che condurrà la carovana da Rimini a Jesi, poi verso Foligno e Arezzo, per tornare in Romagna giovedì 3 ottobre con l’ultima tappa Arezzo–Coriano, città natale di Marco Simoncelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

