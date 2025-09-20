letti per la lungo degenza ecco il piano allo studio riportare decine di posti nei grandi ospedali

Posti letto da dedicare alla lungo degenza all’interno dei principali ospedali della città: Maggiore, Sant’Orsola e Rizzoli. Sarebbero diverse decine, e potrebbero arrivare a sfiorare il centinaio, da riservare a chi ha subìto un intervento e non può essere dimesso in tempi brevi. Tale conversione dei letti sarebbe stata ipotizzata in un incontro, che si è tenuto pochi giorni fa, al quale avrebbero partecipato i vertici della sanità cittadina. Una soluzione che sicuramente ha un senso dal punto di vista dell’assistenza post operatoria del paziente, ma che si scontra con una serie di ragionamenti che stanno caratterizzando la sanità bolognese già da diversi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

