Lettera dell’Ue sul Ponte di Messina | Ciucci risponde a Bonelli Avs e parla di dialogo costruttivo

La Commissione Europea ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una nota ufficiale per chiedere ulteriori approfondimenti sull'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, si tratta di un passaggio del tutto ordinario: "Questa dialettica rientra nelle normali relazioni tra lo Stato italiano e l'Unione Europea. È un segnale positivo di confronto e dimostra l'importanza strategica di un'infrastruttura che completa il più rilevante corridoio europeo nord-sud".

