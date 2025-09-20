L' Estonia accusa | I Mig russi hanno ignorato i segnali dei piloti italiani

Notte di attacchi al confine Est. La Polonia fa decollare i propri jet garantire la "massima prontezza" e sicurezza nelle aree confinanti. Zelensky: "Contro di noi 40 missili e 580 droni". Il presidente ucraino ha detto che inconterà Trump a margine dell'Assemblea generale all'Onu prevista per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Estonia accusa: "I Mig russi hanno ignorato i segnali dei piloti italiani"

In questa notizia si parla di: estonia - accusa

Tg3. . Resta alta la tensione sul fronte orientale dell'Europa. Il Cremlino respinge l'accusa di sconfinamento dopo che tre caccia russi sarebbero stati intercettati nei cieli dell'Estonia. La Polonia fa decollare i suoi aerei . Massicci attacchi sull'Ucraina. Lucia Sgu - facebook.com Vai su Facebook

La NATO accusa Mosca di violare lo spazio aereo estone e invia in risposta jet italiani #NATO #russia #F35 #estonia - X Vai su X

Bloomberg: Putin opta per l'escalation, Trump non agirà - Ministro Difesa estone: “Efficace e molto buona la risposta Nato all'incursione russa”; Estonia: i Mig russi, gli F-35 italiani ed una NATO più europea; Guerra Ucraina, media: Per Putin escalation è strada migliore, Trump non agirà. LIVE.

Trump: “I jet russi in Estonia sono un grosso problema” - Crescono le tensioni internazionali dopo la violazione dello spazio aereo estone da parte di jet russi. Scrive interris.it

Mosca: “I jet russi non hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia”. Zelensky: “Massiccio attacco contro l’Ucraina, tre morti” - Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. Come scrive ilfattoquotidiano.it