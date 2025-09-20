L’estate nera di Stefano De Martino rapinato in centro a Milano dalla banda degli orologi
Il conduttore, derubato di un Patek Philippe da 50mila euro, ha tentato di difendersi ma è stato minacciato: “Lasciami o ti sparo”. Continua il periodo no, dopo i video hackerati e il calo di “Affari tuoi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
L’estate nera di Stefano De Martino, rapinato in centro a Milano dalla banda degli orologi - Non avevano fatto però i conti con la reazione di Stefano De Martino, il presentatore di Affari Tuoi, l’amato (e atletico) volto dell’intrattenimento pre- Come scrive milano.repubblica.it
Stefano De Martino, 'la mia missione distrarvi dalle angosce' - La 'divisa' indossata tante volte ad Affari Tuoi, pantaloni e cravatta nera, con una camicia bianca, l'immancabile sorriso, le prime battute in una lunga serie che punta sulla naturalezza e un'entrata ... Riporta ansa.it