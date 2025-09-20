L’esplosione nell’azienda di Marcianise chi sono le tre vittime | il titolare Pasquale De Vita e i dipendenti Ciro Minopoli e Antonio Diodato
Un destino comune, intrecciato tra lavoro, amicizia e famiglia. La tragedia avvenuta alla Ecopartenope di Marcianise ha spezzato le vite di tre uomini, uniti non solo dal mestiere ma anche da un legame umano che li rendeva parte di una grande famiglia allargata. Pasquale De Vita, Ciro Minopoli e Antonio Diodato: i loro nomi oggi raccontano una storia fatta di dedizione, sacrificio e affetti quotidiani. Pasquale De Vita, il titolare che non smetteva di “sporcarsi le mani”. Aveva 51 anni, era marito e padre di due figli grandi, e per tutti era “un uomo che non si arrende mai”, come lo descrive la figlia Sara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
