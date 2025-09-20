L’equinozio d’autunno 2025 cadrà di lunedì 22 settembre

In molti non sanno che l’equinozio d’autunno cambia ogni anno. Quest’anno cadrà infatti lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:30. Inizia ufficialmente, così, l’autunno astronomico. Nella giornata di lunedì 22, in tutti i luoghi della Terra ci saranno quindi esattamente 12 ore di buio e 12 ore di luce. L’equinozio autunno 2025 cadrà di lunedì 22 settembre. Il termine riprende l’espressione latina aequa nox, che vuol dire “notte uguale (al dì)”. L’Istituto Nazionale di Astrofisica spiega che indica, infatti, il momento in cui “il Sole, attraversando l’equatore celeste (proiezione dell’equatore terrestre sulla volta celeste) lascia l’emisfero celeste boreale per entrare in quello australe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

