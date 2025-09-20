Una ricercatrice dell’anima, dei diversi mondi. Di lei, il figlio Gabriel, dice che era sempre alla ricerca "di mappe interiori per orientarsi nella propria vita visionaria e tra i suoi demoni più profondi". Vita travagliata e complessa quella di Leonora Carrington, pittrice, scrittrice, drammaturga, pioniera del pensiero femminista ed ecologista. Legata al movimento del Surrealismo, finalmente una mostra la celebra a Palazzo Reale (sino all’11 gennaio) come una delle artiste più influenti e rivoluzionarie del XX secolo. Sessanta opere la raccontano, un’importante retrospettiva – la prima in Italia anche se di lei si è cominciato a parlare nel 2022 alla Biennale di Venezia - che le rende giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leonora Carrington. Fra miti, sogni e traumi