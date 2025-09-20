Leone XIV | Senza giustizia non si può amministrare uno Stato

AGI - Avere "fame e sete" di giustizia, come raccomanda il Vangelo, "equivale a essere consapevoli che essa esige lo sforzo personale per interpretare la legge nella misura più umana possibile". Lo ha ricordato Papa Leone incontrando in piazza San Pietro migliaia di operatori giudiziari da numerosi paesi, presente il ministro Nordio che guidava la delegazione italiana. Si tratta, ha spiegato il Pontefice, di un anelito "che può trovare compimento solo in una giustizia più grande, trascendente le situazioni particolari". Da qui l'invito a "riflettere anche su un aspetto della giustizia che spesso non è sufficientemente focalizzato: ossia sulla realtà di tanti Paesi e popoli che hanno fame e sete di giustizia, perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Leone XIV: "Senza giustizia non si può amministrare uno Stato"

