Nell’ambito del programma Undergraduate Jet Training System (UJTS), Textron Aviation Defense e Leonardo, la principale azienda italiana della difesa e tra i leader di settore al mondo, hanno annunciato la scelta del Beechcraft M-346N come velivolo da proporre alla Marina statunitense per sostituire i T-45 Goshawk. La variante americana dell’M-346 sarà presentata sotto il marchio Beechcraft, storico brand dell’industria aeronautica USA controllato da Textron. L’offerta arriva a seguito delle Requests for Information già emesse dall’US Navy e precede la pubblicazione della Request for Proposals attesa per dicembre, relativa a un numero di aerei compreso tra 180 e 206 unità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Leonardo all’assalto della US Navy: in gara per il nuovo jet trainer