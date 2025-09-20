Lei attraversa la strada il rider la vede all' ultimo | impatto inevitabile
Violento investimento quello avvenuto intorno alle 20 di ieri, venerdì 19 settembre, in viale Verona a Trento, pochi passi dalla sede della questura. A essere coinvolti un rider 26enne e una donna di 34 anni, entrambi poi ricoverati al Santa Chiara in codice rosso.Secondo quanto emerso dai primi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: attraversa - strada
Infermiera travolta da un camion mentre attraversa la strada, Marinella Cipollari muore davanti agli occhi del marito a Passo San Ginesio
Scende dall’auto e attraversa la strada: investita una bambina di 10 anni
Donna incinta investita mentre attraversa la strada: portata in ospedale in elicottero
Anziana investita da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali Vai su Facebook
Trieste, giovane travolta e uccisa da auto mentre attraversa la strada #trieste #investita - X Vai su X
I rider e il caporalato digitale; Cathy La Torre investita in bici a Milano: “È il quinto incidente in un anno. Questa è la città peggiore per i ciclisti”; Con i suoi panorami meravigliosi l'Austria non smette mai di stupire: ecco le 10 strade di montagna più belle.