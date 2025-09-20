Legion Go 2 Lenovo cancella alcune prenotazioni perché la richiesta è troppo alta

Lenovo non si aspettava una richiesta così alta per il suo nuovo Legion Go 2, al punto da trovarsi costretta a cancellare alcune prenotazioni già effettuate. La console portatile, che arriverà il mese prossimo, si posiziona nella fascia premium del mercato, con prezzi compresi tra 1.099 e 1.479 dollari a seconda delle specifiche. Nonostante il costo elevato, il successo delle prenotazioni dimostra come il settore degli handheld gaming stia vivendo una fase di forte crescita e interesse. Come leggiamo su VGC, il problema nasce dalla quantità limitata di unità disponibili al lancio: Lenovo ha confermato che gli ordini diretti su Lenovo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Legion Go 2, Lenovo cancella alcune prenotazioni perché la richiesta è troppo alta

In questa notizia si parla di: legion - lenovo

Lenovo Legion sarà il cuore tecnologico dei FIFAe Finals 2025

Lenovo Legion Go 2: una completa e potente console portatile

Lenovo annuncia i nuovi prodotti delle gamme Legion e LOQ per i giocatori

Lenovo Legion 7 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 16" 240Hz, Nvidia GeForce RTX 5060 8GB, Intel Core Ultra 7 255HX, RAM 32GB, SSD 1T, Windows 11 Home, Tastiera RGB italiana - Glacier White A soli 2.099,00€ invece di 2.299,00€ (-9%) #ad - facebook.com Vai su Facebook

Lenovo Legion Go 2: rivelata la nuova console portatile con display OLED e Ryzen Z2 Extreme - X Vai su X

Lenovo cancella alcune prenotazioni del Legion Go 2 perché c'è troppa richiesta; Lenovo Legion Go 2: Il successo travolgente manda in tilt i preordini; Legion Go 2, Lenovo cancella alcune prenotazioni perché la richiesta è troppo alta.

Lenovo Legion Go 2: Il successo travolgente manda in tilt i preordini - La nuova console portatile Lenovo Legion Go 2 è stata preordinata così tante volte, che l'operazione è stata sospesa per garantire le scorte dei negozi. Scrive tech.everyeye.it

Lenovo cancella alcune prenotazioni del Legion Go 2 perché c'è troppa richiesta - Sembra proprio che ci sia una grande richiesta per Legion Go 2 nonostante l'alto prezzo, tanto da costringere la compagnia a cancellare alcune prenotazioni per star dietro alla richiesta. Segnala msn.com