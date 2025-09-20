Leggende Nerazzurre con più presenze in Champions | Zanetti a quota 82

Ilprimatonazionale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Javier Zanetti: un capitano, una bandiera La storia dell’Inter in Champions League è costellata di successi, grandi notti e, soprattutto, di calciatori che hanno scritto pagine indelebili. Tra questi, ci sono coloro che, con la loro presenza costante, hanno onorato la maglia nerazzurra sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

leggende nerazzurre con pi249 presenze in champions zanetti a quota 82

© Ilprimatonazionale.it - Leggende Nerazzurre con più presenze in Champions: Zanetti a quota 82

In questa notizia si parla di: leggende - nerazzurre

Cerca Video su questo argomento: Leggende Nerazzurre Pi249 Presenze