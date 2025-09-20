Lega Vannacci | Segretario? No aspiro a fare mio lavoro da europarlamentare

Aspira a fare il segretario della Lega? “ No, aspiro a continuare a fare il mio lavoro, che è quello di europarlamentare, al meglio delle mie possibilità. Questo è il mandato che mi hanno dato 563mila elettori “. Lo ha detto il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, arrivando a Pontida (Bergamo) per la manifestazione organizzata dalla giovanile del partito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

