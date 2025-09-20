Lega Vannacci | Segretario? No aspiro a fare mio lavoro da europarlamentare
Aspira a fare il segretario della Lega? “ No, aspiro a continuare a fare il mio lavoro, che è quello di europarlamentare, al meglio delle mie possibilità. Questo è il mandato che mi hanno dato 563mila elettori “. Lo ha detto il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, arrivando a Pontida (Bergamo) per la manifestazione organizzata dalla giovanile del partito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: lega - vannacci
L'intesa gialloverde di Lega e M5s pro Russia: da Vannacci a Della Valle
Se la Lega di Salvini avesse il coraggio, direbbe a Vannacci che la sua è violenza mascherata da libertà
Dal ‘senatur’ Bossi al generale Vannacci: com’è cambiata la Lega che ha invaso il pratone di Pontida
Roberto #Vannacci, europarlamentare della Lega, afferma che il partito "è cambiato" rispetto al 1992, ma "gli ideali restano gli stessi". Sulla kermesse di Pontida, sostiene: "dovrebbe segnare il passo e dare un'indicazione chiara sull'anno a venire". @ultimora - X Vai su X
Alcuni scatti della cena di Ieri sera con l’eurodeputato Roberto Vannacci e i tanti sostenitori Lega Marche Lega Provincia Ascoli Piceno Vai su Facebook
Lega, Vannacci: Segretario? No, aspiro a fare mio lavoro da europarlamentare; C'è solo un generale, cori e applausi per Vannacci a Pontida; I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no.
"C'è solo un generale", cori e applausi per Vannacci a Pontida - La platea dei giovani della Lega accoglie così a Pontida, tra cori e applausi, l'arrivo del vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci. adnkronos.com scrive
Lega, Vannacci: "Segretario? No, aspiro a fare mio lavoro da europarlamentare" - "No, aspiro a continuare a fare il mio lavoro, che è quello di europarlamentare, al meglio ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com