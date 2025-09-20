Lega Vannacci | Chiunque porta il meglio di sé polemiche montate ad arte

Lapresse.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io sono venuto qua a portare me stesso. Nella Lega chiunque porta il meglio di sé. Io ‘vannaccizzo’, Fontana ‘fontanizza’, Romeo ‘romeizza’ e faremo la Lega grande”. Lo ha detto il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, parlando con i giornalisti a Pontida (Bergamo) nel primo giorno del raduno del Carroccio. Qualcuno vede la ‘ vannaccizzazione ‘ del partito come un problema? “Non mi risulta. L’hanno inteso in un’accezione diversa rispetto a quella che intendo io. A me non hanno mai detto nulla, io normalmente quando ho un problema con quella persona, mi rivolgo a quella persona, non mi rivolgo alla stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

