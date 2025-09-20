Lega Vannacci | Chiunque porta il meglio di sé polemiche montate ad arte
“Io sono venuto qua a portare me stesso. Nella Lega chiunque porta il meglio di sé. Io ‘vannaccizzo’, Fontana ‘fontanizza’, Romeo ‘romeizza’ e faremo la Lega grande”. Lo ha detto il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, parlando con i giornalisti a Pontida (Bergamo) nel primo giorno del raduno del Carroccio. Qualcuno vede la ‘ vannaccizzazione ‘ del partito come un problema? “Non mi risulta. L’hanno inteso in un’accezione diversa rispetto a quella che intendo io. A me non hanno mai detto nulla, io normalmente quando ho un problema con quella persona, mi rivolgo a quella persona, non mi rivolgo alla stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: lega - vannacci
L'intesa gialloverde di Lega e M5s pro Russia: da Vannacci a Della Valle
Se la Lega di Salvini avesse il coraggio, direbbe a Vannacci che la sua è violenza mascherata da libertà
Dal ‘senatur’ Bossi al generale Vannacci: com’è cambiata la Lega che ha invaso il pratone di Pontida
Roberto #Vannacci, europarlamentare della Lega, afferma che il partito "è cambiato" rispetto al 1992, ma "gli ideali restano gli stessi". Sulla kermesse di Pontida, sostiene: "dovrebbe segnare il passo e dare un'indicazione chiara sull'anno a venire". @ultimora - X Vai su X
Alcuni scatti della cena di Ieri sera con l’eurodeputato Roberto Vannacci e i tanti sostenitori Lega Marche Lega Provincia Ascoli Piceno Vai su Facebook
Lega, Vannacci: Chiunque porta il meglio di sé, polemiche montate ad arte; C'è solo un generale, cori e applausi per Vannacci a Pontida; Salvini a sorpresa a Pontida: Sto meglio.
Lega, Vannacci: "Chiunque porta il meglio di sé, polemiche montate ad arte" - Io 'vannaccizzo', Fontana 'fontanizza', Romeo 'romeizza' e ... Secondo ilmattino.it
"C'è solo un generale", cori e applausi per Vannacci a Pontida - La platea dei giovani della Lega accoglie così a Pontida, tra cori e applausi, l'arrivo del vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci. Da msn.com