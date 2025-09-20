Lega Salvini e Vannacci a Pontida | Saremo gli eredi di Kirk

Pontida ha chiarito l’evoluzione della Lega? Le due facce del Carroccio si sono confrontate all’annuale raduno politico dei militanti del partito: da un lato il leader Matteo Salvini, tesoriere dell’eredità di Bossi, dall’altro il generale Roberto Vannacci, possibile trampolino di cambiamento. Ebbene, il vicepremier si presenta a sorpresa sul pratone, dopo alcuni controlli medici per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lega, Salvini e Vannacci a Pontida: “Saremo gli eredi di Kirk”

In questa notizia si parla di: lega - salvini

Mps al centro del risiko. Salvini e la Lega esultano: “Ci credevamo solo noi”

Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»

La Lega: «Niente ricandidatura a chi ha cambiato partito». Salvini: La Lista Zaia? È un valore aggiunto

Alberto GUSMEROLI, Pres. commissione attività produttive - Deputato Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 10 OTTOBRE ore 09:45 a "Re Start" (Rai 3) Streaming: https://raiplay.it/dirette/rai3 | Tw: @Restart_Rai #restart - facebook.com Vai su Facebook

#PONTIDA25: CI VEDIAMO DOMENICA 21 SETTEMBRE! Trova il pullman più vicino su http://legaonline.it/pontida25 https://facebook.com/legasalvinipremier… - X Vai su X

Lega, a Pontida Vannacci tra i cori: “Saremo gli eredi di Charlie Kirk”. E a sorpresa arriva Salvini; Lega, Salvini arrivato a Pontida mentre parla Vannacci; Lega a Pontida 21 settembre 2025: programma, ospiti e interventi. Salvini, Vannacci e la partita dell’identità.

Salvini a Pontida: 'Sto meglio'. Vannacci: 'La sinistra fa la vittima, Saviano ha scorta e io no' - "Meglio": Salvini ha risposto in questo modo, arrivando al raduno, a chi gli chiedeva delle sue condizioni di salute. Lo riporta ansa.it

Pontida, Vannacci: "Noi eredi di Kirk, sinistra fa la vittima". Salvini presente al raduno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pontida, Vannacci: 'Noi eredi di Kirk, sinistra fa la vittima'. Riporta tg24.sky.it