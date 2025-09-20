Lega Salvini e Vannacci a Pontida | Saremo gli eredi di Kirk

Pontida ha chiarito l’evoluzione della Lega? Le due facce del Carroccio si sono confrontate all’annuale raduno politico dei militanti del partito: da un lato il leader Matteo Salvini, tesoriere dell’eredità di Bossi, dall’altro il generale Roberto Vannacci, possibile trampolino di cambiamento. Ebbene, il vicepremier si presenta a sorpresa sul pratone, dopo alcuni controlli medici per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

lega salvini vannacci pontidaSalvini a Pontida: 'Sto meglio'. Vannacci: 'La sinistra fa la vittima, Saviano ha scorta e io no' - "Meglio": Salvini ha risposto in questo modo, arrivando al raduno, a chi gli chiedeva delle sue condizioni di salute. Lo riporta ansa.it

lega salvini vannacci pontidaPontida, Vannacci: "Noi eredi di Kirk, sinistra fa la vittima". Salvini presente al raduno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pontida, Vannacci: 'Noi eredi di Kirk, sinistra fa la vittima'. Riporta tg24.sky.it

