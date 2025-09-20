Lega primo giorno a Pontida all’insegna dell’unità

(Adnkronos) – Il primo giorno del raduno della Lega di Pontida si è concluso allinsegna dellunità. Numerose le presenze, quasi un migliaio di persone erano presenti per accogliere il vicesegretario Roberto Vannacci, il ministro all'Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, e il segretario federale della Lega Giovani, Luca Toccalini. Presente a sorpresa anche il leader Matteo .

