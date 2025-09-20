Lega Matteo Salvini annulla gli impegni per controlli medici | confermata la presenza a Pontida

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annullato tutti gli impegni pubblici previsti per oggi, sabato 20 settembre, per sottoporsi a controlli medici. Lo ha comunicato la stessa Lega rassicurando che non c’è nulla di preoccupante e che Salvini sarà regolarmente presente domani a Pontida per il tradizionale raduno del Carroccio. Secondo quanto si apprende il vicepremier sarebbe alle prese con calcoli renali, motivo per cui è stata necessaria una pausa negli impegni pubblici odierni. Impegni annullati e manifestazioni saltate. Salvini era atteso alle 11:30 a Nogara, in provincia di Verona, per celebrare il 50° anniversario dello stabilimento Coca-Cola. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lega, Matteo Salvini annulla gli impegni per controlli medici: confermata la presenza a Pontida

