Lega l' arrivo dei giovani a Pontida tra cori e striscioni

Comincia il raduno della Lega a Pontida con l’arrivo dei giovani militanti del partito, tra cori, striscioni e slogan. Tra i refrain quelli contro i migranti, per la Lombardia e per un” Europa cristiana, mai musulmana ‘. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

