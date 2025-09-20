Lega i giovani a Pontida | cori contro Forza Italia e Calenda

(LaPresse) Cori contro il leader di Azione, Carlo Calenda, e contro Forza Italia, prima dell’inizio della manifestazione della Lega Giovan i sul pratone di Pontida. “Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva Calenda, devono decidere se stare con noi o contro di noi. Calenda, Calenda vaffanculo”, ha detto un militante della giovanile del Carroccio a proposito della presenza di Calenda all’evento di FI giovani a San Benedetto del Tronto, lo scorso weekend. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

