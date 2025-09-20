Lega i giovani a Pontida | cori contro Forza Italia e Calenda
(LaPresse) Cori contro il leader di Azione, Carlo Calenda, e contro Forza Italia, prima dell’inizio della manifestazione della Lega Giovan i sul pratone di Pontida. “Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva Calenda, devono decidere se stare con noi o contro di noi. Calenda, Calenda vaffanculo”, ha detto un militante della giovanile del Carroccio a proposito della presenza di Calenda all’evento di FI giovani a San Benedetto del Tronto, lo scorso weekend. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: lega - giovani
Saranno Salvini, i 15 giovani emergenti della Lega a Monza e in Brianza
Lega Navale, Bianchi presidente: "Avviciniamo i giovani al mare"
Nuovi coordinatori regionali e provinciali della Lega giovani: gli auguri di Minasi
Il "Vaffa" dei giovani della Lega a Calenda. Come l'anno scorso contro Tajani, questa volta i giovani leghisti a Pontida attaccano il leader di Azione. E poi intonano: “Vannacci è un moderato, noi no, noi no” - @CarusoCarmelo - X Vai su X
Trieste Cafe. . Giovani al voto - Confronto Francesco Dorigo (Lega) - Lorenzo Marguerettaz (Partito Democratico) Conduce Luca Marsi Vai su Facebook
Lega, i giovani a Pontida: cori contro FI e Calenda; Pontida, i Giovani della Lega a Forza Italia: “O con noi o contro”. Cori e vaffa; Giovani della Lega a Pontida, 'FI scelga, o con noi o contro'.
Lega, l'arrivo dei giovani a Pontida tra cori e striscioni - Comincia il raduno della Lega a Pontida con l'arrivo dei giovani militanti del partito, tra cori, striscioni e slogan. Come scrive lapresse.it
Lega, i giovani a Pontida: cori contro Forza Italia e Calenda - (LaPresse) Cori contro il leader di Azione, Carlo Calenda, e contro Forza Italia, prima dell'inizio della manifestazione della Lega Giovani sul pratone di ... Riporta lapresse.it