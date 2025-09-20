Lega a Pontida Vannacci tra i cori per Kirk Salvini arriva a sorpresa | Il mio riposo siete voi
Sul pratone di Pontida la kermesse leghista si è aperta con un omaggio a Charlie Kirk, l’influencer conservatore americano ucciso in circostanze ancora poco chiare. Dal palco, il vicesegretario ed europarlamentare Roberto Vannacci ha scandito: “Dobbiamo essere gli eredi di Kirk, dobbiamo fare quello che lui faceva, portando ovunque i nostri principi e le nostre idee. Noi qua siamo tutti come Charlie Kirk”. Parole accolte con cori dei giovani militanti, che hanno salutato l’ex generale con lo slogan “un generale, c’è solo un generale”. A sorpresa, tra boati e cori da stadio, è comparso Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: lega - pontida
Lega, il manifesto di Pontida 2025: una clamorosa somiglianza
Dal ‘senatur’ Bossi al generale Vannacci: com’è cambiata la Lega che ha invaso il pratone di Pontida
La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini
I giovani della Lega, a Pontida, hanno dichiarato "quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia devono decidere se stare con noi o contro di noi", criticando #Calenda e chi lo ha applaudito alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto. @ultimor - X Vai su X
Il leader della Lega pubblica un video per il raduno leghista di Pontida con riferimenti all'omicidio di Kirk e critiche a Europa e sinistra - facebook.com Vai su Facebook
I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no; Lega, a Pontida Vannacci tra i cori: “Saremo gli eredi di Charlie Kirk”. E a sorpresa arriva Salvini; C'è solo un generale, cori e applausi per Vannacci a Pontida.
Cori e applausi per Vannacci a Pontida: "Noi gli eredi di Charlie Kirk" - La platea dei giovani della Lega accoglie così a Pontida, tra cori e applausi, l'arrivo del vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci. Riporta msn.com
Pontida, i giovani della Lega gridano: «Vannacci è moderato, noi no», «Padania libera», «Charlie Kirk vive in noi» - Nei cori dei ragazzi del carroccio anche: «Chi non salta comunista è», «Lega anti- Secondo msn.com