Lega a Pontida Vannacci tra i cori per Kirk Salvini arriva a sorpresa | Il mio riposo siete voi

Sul pratone di Pontida la kermesse leghista si è aperta con un omaggio a Charlie Kirk, l’influencer conservatore americano ucciso in circostanze ancora poco chiare. Dal palco, il vicesegretario ed europarlamentare Roberto Vannacci ha scandito: “Dobbiamo essere gli eredi di Kirk, dobbiamo fare quello che lui faceva, portando ovunque i nostri principi e le nostre idee. Noi qua siamo tutti come Charlie Kirk”. Parole accolte con cori dei giovani militanti, che hanno salutato l’ex generale con lo slogan “un generale, c’è solo un generale”. A sorpresa, tra boati e cori da stadio, è comparso Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

