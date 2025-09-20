Leclerc | Errore mio ma che fatica con le medie Hamilton | Speravo nella pole e invece

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decimo posto di Charles e il dodicesimo di Lewis rappresentano l'ennesimo risultato deludente della stagione per la Ferrari. Vasseur: "Troppo freddo, però non sia una scusa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

