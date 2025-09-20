Leclerc e Piastri a muro Verstappen pole | F1 GP Azerbaigian qualifiche

Gli highlights delle qualifiche del GP Azerbaigian: pole position per Max Verstappen che sarà seguito da Sainz e Lawson. In tanti a muro, compresi Leclerc e Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc e Piastri a muro, Verstappen pole: F1, GP Azerbaigian, qualifiche

In questa notizia si parla di: leclerc - piastri

Gp di Silversone di F1, Norris vince la gara davanti a Piastri. Leclerc è quattordicesimo

F1 Gp Austria: le qualifiche Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole. Ci prova anche Verstappen Diretta

F1 Gp Austria: qualifiche al via, Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole. Ci prova anche Verstappen Diretta

L'inglese precede Verstappen e Piastri, con Hamilton quarto davanti all'italiano. Solo decimo Leclerc #SportMediaset Vai su Facebook

F1. Norris davanti a Piastri e Leclerc nella FP1 di Baku: guai alla PU per l’australiano, bandiera rossa e colpo al muro per Hamilton - Formula 1 - http://Automoto.it - X Vai su X

Leclerc e Piastri a muro, Verstappen pole: F1, GP Azerbaigian, qualifiche; Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku: Leclerc e Piastri a muro, Sainz in prima fila; Verstappen, pazza pole a Baku! Disastro Ferrari: Leclerc 10° a muro, Hamilton 12°.

Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku: Leclerc e Piastri a muro, Sainz in prima fila - Ottimo quarto posto per Kimi Antonelli. Segnala fanpage.it

A Baku è dramma Ferrari e McLaren: Leclerc e Piastri nel muro, Hamilton con la strategia sbagliata. E intanto la pole position è ancora di Verstappen… - Approfittando degli errori di Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lando Norris, il pilota della Red Bull ... Si legge su mowmag.com