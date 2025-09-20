Lecco celebra la Prima Giornata dell' Internato | nove medaglie d' onore agli eroi

Leccotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di memoria e riconoscimento ha segnato il territorio lecchese sabato 20 settembre, quando si è celebrata per la prima volta la Giornata dell'Internato, istituita con la legge numero 6 del 13 gennaio 2025. La cerimonia, svoltasi alle ore 11.00 presso l'auditorium della Casa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

