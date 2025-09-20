Leao ancora ai box | il portoghese punta il big match col Napoli

Rafa è ko dal 17 agosto e non si allena ancora col resto della squadra. Maignan torna tra i pali in Coppa con il Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao ancora ai box: il portoghese punta il big match col Napoli

In questa notizia si parla di: leao - portoghese

Leao Milan, arriva la svolta nel futuro del portoghese? Ecco le dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio!

Mercato Milan, PSG su Leao dopo il Mondiale: Campos punta sul portoghese

Cassano provoca Leao: “Gioca per le ragazze”, arriva la replica del portoghese

Rafael Leao rischia di saltare anche il Napoli: il calciatore portoghese è fuori da 33 giorni e potrebbe essere indisponibile anche contro i campioni d’Italia allo stadio Meazza. Quando il numero 10 rossonero può rientrare in campo: https://fanpa.ge/1zwQm Vai su Facebook

#Milan, quando tornano #Leao e #Maignan: il portoghese a rischio anche per il Napoli - X Vai su X

Leao ancora ai box: il portoghese punta il big match col Napoli; Milan-Bologna, Leao ancora fermo ai box: Nkunku pronto al debutto; Leao, la decisione verso Milan-Bologna: come sta e le soluzioni di Allegri.

Ultime Milan, Leao ancora ai box ma da Milanello arrivano segnali che vanno in una direzione precisa - Arrivano novità su Rafael Leao: il portoghese è ai box ormai da diverse settimane e ancora non si allena in gruppo dopo l’infortunio al polpaccio. Come scrive notiziemilan.it

Il QS sul Milan: "Leao e Maignan sono fuori. Allegri a Udine punta su Pulisic" - I ragazzi di Massimiliano Allegri cercano continuità dopo le vittorie contro Lecce e ... Si legge su milannews.it