Opere idrauliche vere e proprie che consentano di trasformare parte dei 220 ettari di terreni che si sono allagati nel territorio di Castel Bolognese durante degli eventi calamitosi del 2023 e del 2024, in aree allagabili vere e proprie. Così oltre alle due casse di espansione del Senio, a monte del paese sulla via Emilia, da concludersi nel 2026 e alla cassa di espansione di Cotignola, la terza, a valle, di cui recentemente è stata annunciata la progettazione da intraprendersi il prossimo anno, un altro strumento di difesa del territorio proposto dagli amministratori locali riguarda proprio le aree in cui si è espanso autonomamente il corso d’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le zone di campagna già allagate entrino tra le aree allagabili"