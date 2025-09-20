Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 20 settembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 20 settembre 2025. Ariete Dedicatevi al vostro benessere fisico in generale, recuperate energie, mangiate bene, fate esercizio fisico, passeggiate, prendete qualche integratore se necessario, e curate l'aspetto, se volete anche con qualche simpatico cambiamento, capelli, abbigliamento. È pure la nuova Venere, da poco entrata in Vergine, a suggerire tutto questo e il week end cade a proposito. Programmate qualcosa di piacevole e interessante, siete sempre molto informati e non vi mancano inviti e suggerimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
