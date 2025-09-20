Le sfide della chiesa | Dobbiamo rianimare il seminario vuoto
Ha annuito schernendosi l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo – insediatosi in diocesi il 16 marzo e già per tutti don Pino, come da sempre ama farsi chiamare – quando ieri pomeriggio alla celebrazione del 140° anniversario di fondazione de Il Resto del Carlino, è stato presentato dicendo che in questi sei mesi si è messo alla ricerca di Cesena, passeggiando in centro storico, salutando le persone e, allargandosi poi a tutto il territorio diocesano, con la visita ad associazioni e aziende, non solo a realtà ecclesiali. Un vescovo desideroso di abbracciare la città. "È nella mia indole aprirmi agli altri e volere conoscere per stabilire rapporti non solo con le persone che hanno la fede ma con tutte – ha spiegato don Pino, inaugurando la sequenza degli ospiti intervistati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
