Le ricerche di Lillo Bisazza vanno avanti da 48 ore il 71enne sarebbe ferito

Non ha ancora fatto ritorno a casa Lillo Bisazza, l'uomo scomparso giovedì scorso. I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati nelle ricerche a San Piero Patti del 71enne che potrebbe essere ferito.Sul posto operano squadre dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Santa Lucia del Mela lancia un appello urgente per ritrovare Letterio Bisazza, noto come Lillo, scomparso da casa mercoledì 17 settembre intorno alle ore 15. L'auto del cittadino è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti, ma di Lillo non si hanno ancora not

Proseguono le ricerche di Lillo Bisazza: al setaccio le campagne tra Patti e San Piero Patti - Sono state avviate nel primissimo pomeriggio di giovedì le ricerche di Lillo Bisazza, l'uomo del quale non si hanno notizie ... Da 98zero.com

Allarme nel Messinese, un uomo è scomparso da due giorni: avviate le ricerche per ritrovare “Lillo” - Sono delle ore di grande apprensione a Santa Lucia del Mela, nel Messinese, dove – tramite una nota del Comune – è stato lanciato l’allarme per la scomparsa di un uomo. Riporta itacanotizie.it