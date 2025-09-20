Le ricerche di Lillo Bisazza vanno avanti da 48 ore il 71enne sarebbe ferito

Messinatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ha ancora fatto ritorno a casa Lillo Bisazza, l'uomo scomparso giovedì scorso. I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati nelle ricerche a San Piero Patti del 71enne che potrebbe essere ferito.Sul posto operano squadre dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricerche - lillo

Le ricerche di Lillo Bisazza vanno avanti da 48 ore, il 71enne sarebbe ferito; Santa Lucia del Mela: ricerche in corso per il cittadino scomparso Letterio “Lillo” Bisazza; Aiutateci a ritrovarlo, appello del Comune per la scomparsa di Lillo Bisazza.

ricerche lillo bisazza vannoProseguono le ricerche di Lillo Bisazza: al setaccio le campagne tra Patti e San Piero Patti - Sono state avviate nel primissimo pomeriggio di giovedì le ricerche di Lillo Bisazza, l'uomo del quale non si hanno notizie ... Da 98zero.com

ricerche lillo bisazza vannoAllarme nel Messinese, un uomo è scomparso da due giorni: avviate le ricerche per ritrovare “Lillo” - Sono delle ore di grande apprensione a Santa Lucia del Mela, nel Messinese, dove – tramite una nota del Comune – è stato lanciato l’allarme per la scomparsa di un uomo. Riporta itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerche Lillo Bisazza Vanno