Le priorità della Nato | il manuale per il linguaggio inclusivo

Il termine “airmen”, ossia “aviatori”, è profondamente sessista e per questo motivo va evitato. Nonostante la minaccia nei cieli firmata da Vladimir Putin, la Nato sembra avere il tempo di dedicarsi alla religione woke. L’Alleanza Atlantica ha infatti realizzato un manuale sul linguaggio inclusivo di genere nel quale si sostiene che “airmen” dovrebbe essere sostituito da “air force personnel” (“personale dell’aeronautica”), optando per il neutro. Il bignamino woke offre diverse raccomandazioni per "sfidare i pregiudizi inconsci" e "sensibilizzare su come il linguaggio influenzi i nostri comportamenti e atteggiamenti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

