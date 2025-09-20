In apertura dei giornali l'allarme lanciato dall'Estonia: "Tre jet russi hanno invaso il nostro spazio aereo e sono stati respinti dagli F-35 italiani". Tallinn chiede anche l'attivazione dell'articolo 4 del Trattato della Nato. Poi l'economia, con Fitch che alza il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. Il ministro Giorgetti: "Abbiamo portato il Paese sulla giusta strada". Telefonata tra Trump e Xi: prove d'intesa su dazi e TikTok. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24