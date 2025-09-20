Le prime immagini della One UI 8.5 mostrano un design che strizza l’occhio ad Apple
Diamo insieme uno sguardo alle prime immagini trapelate sulla futura interfaccia proprietaria One UI 8.5 di Samsung L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: prime - immagini
Harry Potter, prime immagini della serie HBO che conquisteranno i fan
House of the Dragon 3, novità e cambiamenti sorprendenti dalle prime immagini del set
Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi
RICORDI DAL 2024: le prime immagini dei ritrovamenti nell’area sommersa archeologica del Gran Carro. Rivederle oggi ha un sapore ancora più speciale poiché quei reperti sono ora parte della mostra “LA MEMORIA DELL'ACQUA", visitabile fino al 2 nove Vai su Facebook
Rilasciate delle prime immagini di Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Giuseppe Maggio e Francesca Colucci in Mrs Playmen, una nuova serie Netflix sulla storia di Adelina Tattilo, l’editrice della nota rivista erotica italiana. Grazie @NetflixIT per le foto. - X Vai su X
Le prime immagini della One UI 8.5 mostrano un design che strizza l’occhio ad Apple; Queste sono le prime immagini di One UI 8 di Samsung, basata su Android 16; OnePlus 15: le prime immagini reali svelano design e colori.
Samsung rilascia la One UI 8: tutti i Galaxy che riceveranno l'aggiornamento - Samsung ha dato il via al rilascio della versione stabile di One UI 8, la notizia è stata riportata inizialmente sul web poche ore fa sulla base delle prime testimonianze a livello globale, ora arriva ... Scrive hdblog.it
La maggior parte degli smartphone Samsung riceverà One UI 8 a Ottobre - 0 con Android 16: prima i modelli di punta, la maggior parte degli altri aggiornati tra ottobre e novembre. Secondo tech.everyeye.it