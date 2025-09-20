Le possibili scelte di Conte in vista del match col Pisa
La possibile formazione che Conte può schierare contro il Pisa di Gilardino. Archiviata la parentesi Champions, il Napoli è al lavoro in vista del match . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: possibili - scelte
Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione
Probabili formazioni Real Madrid Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per l’ottavo di finale
Juve Reggiana LIVE: l’avvicinamento al test della Continassa, tutte le possibili scelte di formazione
Meret o Milinkovic-Savic Olivera o Spinazzola Buongiorno può riposare Neres spera Lucca verso una chance Le possibili scelte di Conte per #NapoliPisa - X Vai su X
Verso la trasferta di Latina: le probabili scelte di mister Colombo ? Sarà con ogni probabilità un Monopoli nel segno della continuità, per quanto riguarda le possibili scelte del tecnico biancoverde nel match contro i pontini. Battocchio verso una nuova m Vai su Facebook
Napoli, la probabile formazione contro il Manchester City; Napoli-Empoli, le possibili scelte di formazione di Conte: tante le assenze tra gli azzurri; Conte potrebbe optare per scelte diverse in vista di Como-Napoli.
Le possibili scelte di Conte in vista del match col Pisa - Archiviata la parentesi Champions, il Napoli è al lavoro in vista del match ... Scrive forzazzurri.net
La probabile formazione del Napoli contro il Pisa: Conte tra turnover e certezze, chi gioca titolare? - Savic alla chance per Lucca, passando per Buongiorno, De Bruyne e Neres: le possibili scelte di Conte per Napoli- Come scrive msn.com