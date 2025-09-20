Le porte del campo sono troppo alte | il Brusaporto perde a tavolino contro il VillaValle
Una partita non disputata a causa delle porte troppo alte. È successo davvero, ed è successo in Serie D, nella Bergamasca: alle 15 si doveva giocare la sfida tra Brusaporto e VillaValle, ma il copione è stato diverso. Non si è giocato, per colpa di pochi centimetri. Il match, valido per la 3ª giornata del girone B, si doveva giocare a Casazza, sul campo sportivo di via Broli, a causa della mancata certificazione di agibilità aggiornata da parte dello stadio di casa del Brusaporto. Una volta arrivato sul posto, i dirigenti del VillaValle hanno notato che qualcosa non andava nell’altezza delle traverse, così è stato preparato un preavviso di esposto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: porte - campo
