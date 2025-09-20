Le piattaforme e il mercato delle emozioni estreme
Negli ultimi giorni due omicidi hanno monopolizzato l’attenzione degli Stati Uniti: quello della ventitreenne rifugiata ucraina Iryna Zarutska, accoltellata da uno sconosciuto su un treno in Carolina del Nord, e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: piattaforme - mercato
Dopo aver consolidato la sua presenza nel mercato italiano del carrello elevatore, TREX.PARTS porta la sua proposta anche nel mondo delle piattaforme aeree. E quale occasione migliore per presentarsi agli operatori del sollevamento se non il GIS? Vai su Facebook
Nascono piattaforme per l'importazione da privati di modelli di auto cinesi non disponibili sul mercato europeo. Grande affare o spazio per pochi appassionati amanti del rischio? - X Vai su X