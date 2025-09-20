Anacoura 6,5. Una uscita imprecisa e un’altra abbozzata. C’è concorso di colpa con Da Pozzo e Solini, ma le responsabilità restano. Ottima parata nel finale. Da Pozzo 6. Fatale l’indecisione in avvio di gara sul colpo di testa di Kanoute. Poi si riprende. Donati 9. Parte ‘braccetto’ e poi viene dirottato a sinistra. Diventa il protagonista indiscusso. Gol e assist, partendo dalla linea di difesa. Esposito 7. Colpi proibiti e non con Ogunseye. Al 25’ del 1° tempo arriva un ‘giallo’ pesante che non gli impedisce tenere in piedi la difesa. Dal 35’ Bianconi, ng. Solini 6. Aspetta forse il rimbalzo del pallone e ‘accompagna’ Matos in occasione del gol del raddoppio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Anacoura si riscatta. Eurogol di Donati. Joshua immarcabile. Rrapaj un moto perpetuo