Le Orma al Teatro Garybaldi di Settimo con Trilogia 1971-1973
Le Orme festeggiano i 60 anni di carriera con una tournée teatrale, riproponendo i tre album che hanno segnato la loro storia e la storia del rock progressivo tout court: "Collage" (1971), "Uomo di Pezza" (1972) e "Felona e Sorona (1973). Un’occasione unica per ripercorrere uno dei periodi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: orma - teatro
Buongiorno a tutti! Ricordiamo le prossime date: 06/12 - Catania - Teatro ABC 07/12 - Palermo - Teatro Golden 09/12 - Schio - Teatro Astra Biglietti: https://www.ticketone.it/artist/le-orme/ Vai su Facebook
Le Orma al Teatro Garybaldi di Settimo con Trilogia 1971-1973; Teatrovillaggioindipendente con Il comandante al Teatro Garybaldi di Settimo; Al Politeama ritorno sul podio di Donato Renzetti, solista ospite la giovane violoncellista Miriam Prandi.
Le Orma al Teatro Garybaldi di Settimo con "Trilogia 1971-1973" - Le Orme festeggiano i 60 anni di carriera con una tournée teatrale, riproponendo i tre album che hanno segnato la loro storia e la storia del rock progressivo tout court: "Collage" (1971), "Uomo di Pe ... Da torinotoday.it