Le origini sacre e democratiche della tragedia greca
Il Teatro più antico del mondo si trova sulle pendici meridionali dell’acropoli di Atene: è il Teatro di Dioniso. Intitolato così sia per la vicinanza della struttura al tempio dell’omonimo dio, sia perché Dioniso è il dio del Teatro. Per Aristotele, infatti, la tragedia è “sorta in origine dall’improvvisazione, da coloro che intonavano il ditirambo”. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
