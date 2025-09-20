Le nuove rotte dell’arte in città Ropac apre con Fontana e Baselitz Ingresso gratuito per un mese
C’è un nuovo indirizzo dell’arte da oggi, per gli appassionati. Ed è la galleria Thaddaeus Ropac che apre al pubblico negli spazi di Palazzo Belgioioso, progettato da Giuseppe Piermarini nel 1772. La mostra inaugurale (L’aurora viene il titolo, ingresso libero, dal martedì al sabato ore 11-19) è dedicata alle opere di Georg Baselitz e Lucio Fontana, svelando il profondo e duraturo interesse dell’artista tedesco per il lavoro del maestro italo-argentino. Un dialogo fra i due artisti che si presenta interessante sin dalle prime battute, con dipinti e sculture in dialogo fra loro: opere realizzate da Baselitz nell’ultimo decennio, accanto a lavori di Fontana datati dagli anni Trenta agli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
