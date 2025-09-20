Il campionato è iniziato da sole tre giornate, ma il Monza si trova già ad un piccolo bivio. La sconfitta di Avellino ha lasciato dietro di sé diversi dubbi e il malcontento esplicito della tifoseria. Oggi all’ U-Power Stadium contro la Sampdoria (calcio d’inizio ore 17.15) i biancorossi vogliono subito ritrovare la vittoria. I tre punti sarebbero utili per acquisire tranquillità e riprendere comunque a muovere la classifica. Di fronte ci saranno i liguri che si presentano in Brianza già nel bel mezzo di una crisi: tre ko di fila, allenatore a rischio e tanti infortuni. In conferenza il tecnico dei lombardi, Paolo Bianco ha chiesto ai suoi maggiore attenzione: "Non voglio ripetermi ma è un campionato strano, non dobbiamo mai abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le nobili decadute. Monza-Samp è già un bivio