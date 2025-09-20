Le nobili decadute Monza-Samp è già un bivio
Il campionato è iniziato da sole tre giornate, ma il Monza si trova già ad un piccolo bivio. La sconfitta di Avellino ha lasciato dietro di sé diversi dubbi e il malcontento esplicito della tifoseria. Oggi all’ U-Power Stadium contro la Sampdoria (calcio d’inizio ore 17.15) i biancorossi vogliono subito ritrovare la vittoria. I tre punti sarebbero utili per acquisire tranquillità e riprendere comunque a muovere la classifica. Di fronte ci saranno i liguri che si presentano in Brianza già nel bel mezzo di una crisi: tre ko di fila, allenatore a rischio e tanti infortuni. In conferenza il tecnico dei lombardi, Paolo Bianco ha chiesto ai suoi maggiore attenzione: "Non voglio ripetermi ma è un campionato strano, non dobbiamo mai abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nobili - decadute
Cesena, sarà un settembre di fuoco. Dopo le matricole, le nobili decadute
Finisce in parità la sfida tra nobili decadute al "Poli". Vai su Facebook
Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale; Le nobili decadute. Monza-Samp è già un bivio.
Le nobili decadute. Monza-Samp è già un bivio - Brianzoli reduci dal ko di Avellino, liguri a quota zero e con Donati a rischio. Scrive msn.com