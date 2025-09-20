Le misure per l' innovazione nel Pr Fesr 21 27 | martedì 23 settembre un webinar

La conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Regione Siciliana ha promosso un webinar per martedì 23 settembre su “Le misure per l’innovazione nel Pr Fesr 2127”. L’appuntamento, dalle 15 alle 19, è stato organizzato d’intesa con l’assessorato regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Le misure per l'innovazione nel Pr Fesr 21/27: martedì 23 settembre un webinar; Sardegna Ricerche con un ciclo di incontri presenta il Piano di attività sul PR FESR 2021-2027; Ricerca e innovazione, bando Fesr da 68 milioni: istanze dal 31 marzo.

Un webinar in Sicilia sulle misure per l’innovazione nel Pr Fesr 21/27 - L'appuntamento è promosso per martedì 23 dalla conferenza regionale degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili d'intesa con l'assessorato alle Attività produttive ... Lo riporta lasicilia.it

Fondi PR-FESR Sicilia 21/27, ANCI Sicilia: “Un’opportunità per combattere la dispersione scolastica” - Del potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e del sostegno all’innovazione didattica e formativa si è parlato stamattina nel corso del seminario organizzato dall’ANCI Sicilia, in ... ansa.it scrive