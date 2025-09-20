Le migliori aziende al mondo in cui lavorare | quattro italiane nella top 100

L’azienda tecnologica Nvidia si è posizionata al primo posto della classifica delle World’s Best Companies 2025 stilata da Time e Statista. La graduatoria prende in considerazione tre parametri principali: soddisfazione dei dipendenti, crescita dei ricavi e trasparenza sulla sostenibilità. Nell’estate 2025 Nvidia ha raggiunto una capitalizzazione record di 4.000 miliardi di dollari e da pochi giorni ha annunciato che investirà 5 miliardi di dollari (circa 4,2 miliardi di euro) in Intel, una tra le più importanti società statunitensi del settore. Il successo di Nvidia arriva grazie alla scelta lungimirante di puntare tutto sull’intelligenza artificiale prima della concorrenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

