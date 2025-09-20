Le imprese estreme sfide con me stesso
Un incontro con un personaggio dello sport italiano davvero ‘eccezionale’ e tanta musica. E’ quanto offre l’ Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona nell’ambito dei ‘ Regata del Conero Days ’, una serie di eventi collaterali alla gara di vela più amata dalla città, organizzata da Marina Dorica. E’ proprio al porto turistico che si terranno gli eventi in questione. Si inizia alle ore 18 con l’incontro che avrà come protagonista Giancarlo Pedote, velista che si è distinto nella navigazione in solitario attorno al mondo. Dalla Mini Transat al leggendario Vendée Globe, Pedote ha sfidato le rotte più dure del pianeta, trasformando ogni viaggio in un’avventura di coraggio, resilienza e ricerca interiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: imprese - estreme
Run2U 25ª puntata: Alberto Marchesani, ultrarunner per hobby che sfida i limiti in imprese estreme
"Il tema degli strumenti creditizi è di estrema attualità. I dati dicono che le imprese agricole stanno crescendo e l'occupazione in agricoltura è più stabile. Oggi però bisogna fare i conti con mercati sempre più globalizzati e un contesto più complesso. Il credito - X Vai su X
Dal 30 settembre 2025 le medie imprese (50–250 dipendenti) hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali. Tutela il patrimonio aziendale in caso di terremoti, alluvioni e altri eventi estremi Garantisce continuità oper Vai su Facebook
Le imprese estreme, sfide con me stesso; Hervé Barmasse: l’uomo, l’alpinista, “La montagna dentro”; Due record, una moto: il 2025 estremo di Jonny Davies.
"Le imprese estreme, sfide con me stesso" - Oggi a Marina Dorica all’AdMed festival l’incontro con Giancarlo Pedone: ha navigato a vela in solitaria intorno al mondo ... Scrive msn.com
Le sfide globali della nautica. Strategie per la crescita - di Egidio Scala Quotidiano Nazionale protagonista della prima giornata al Salone Internazionale dedicato alla nautica che prende il via oggi ... Secondo quotidiano.net