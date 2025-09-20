Le imprese estreme sfide con me stesso

Un incontro con un personaggio dello sport italiano davvero ‘eccezionale’ e tanta musica. E’ quanto offre l’ Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona nell’ambito dei ‘ Regata del Conero Days ’, una serie di eventi collaterali alla gara di vela più amata dalla città, organizzata da Marina Dorica. E’ proprio al porto turistico che si terranno gli eventi in questione. Si inizia alle ore 18 con l’incontro che avrà come protagonista Giancarlo Pedote, velista che si è distinto nella navigazione in solitario attorno al mondo. Dalla Mini Transat al leggendario Vendée Globe, Pedote ha sfidato le rotte più dure del pianeta, trasformando ogni viaggio in un’avventura di coraggio, resilienza e ricerca interiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

