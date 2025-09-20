Le Havre-Lorient domenica 21 settembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Quarto turno di Ligue1 che vede nella sua striscia di gare della domenica pomeriggio la sfida tra il Le Havre di Digard ed il Lorient di Pantaloni. Due squadre ferme a quota 3 in classifica, con una sola vittoria e 3 KO, con i merlus che al momento sono la peggior difesa del torneo con ben 12 gol al passivo. Pesa e molto la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Le Havre-Lorient (domenica 21 settembre 2025 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

