Quarto turno di Ligue1 che vede nella sua striscia di gare della domenica pomeriggio la sfida tra il Le Havre di Digard ed il Lorient di Pantaloni. Due squadre ferme a quota 3 in classifica, con una sola vittoria e 3 KO, con i merlus che al momento sono la peggior difesa del torneo con ben 12 gol al passivo. Pesa e molto la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Le Havre-Lorient (domenica 21 settembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici