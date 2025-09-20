Le guerre che diventano musica | il Barocco Festival nel cortile di Palazzo Montenegro
Ci sono guerre che fanno strage di popoli e civiltà, e guerre che invece si consumano sul pentagramma trasformando il conflitto in arte e tensione in bellezza. È a questo paradosso che si ispira il concerto “Le guerre. quelle musicali!”, in programma a Brindisi domenica 21 settembre alle ore 21. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Barocco Festival Leonardo Leo 2025 LE GUERRE… QUELLE MUSICALI! Domenica 21 settembre | ore 21.00 Palazzo Montenegro | Residenza del Prefetto | Lungomare #Brindisi La musica che fa dialogare passioni e contrasti “Le guerre… quell Vai su Facebook
