Le guerre che diventano musica | il Barocco Festival nel cortile di Palazzo Montenegro

Ci sono guerre che fanno strage di popoli e civiltà, e guerre che invece si consumano sul pentagramma trasformando il conflitto in arte e tensione in bellezza. È a questo paradosso che si ispira il concerto “Le guerre. quelle musicali!”, in programma a Brindisi domenica 21 settembre alle ore 21. 🔗 Leggi su Brindisireport.it