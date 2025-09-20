Le grandi star in centro Apre Lucca Film Festival e lo fa con Kevin Spacey stasera ospite all’Astra

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci siamo. Oggi è la data X. Quella che alza il sipario di Lucca Film Festival e la stessa che vedrà sul red carpet – non metaforico, in piazza del Giglio di fronte al Cinema Astra – l’attore e regista due volte premio Oscar Kevin Spacey. Tutto pronto per questa ventunesima edizione - a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - che resterà in città fino al 28 settembre, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Kevin Spacey stasera alle 21 al Cinema Astra riceverà il Premio alla Carriera e presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film, 1780, accompagnato dal regista Dustin Fairbanks e dal produttore Spero Stamboulis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le grandi star in centro apre lucca film festival e lo fa con kevin spacey stasera ospite all8217astra

© Lanazione.it - Le grandi star in centro. Apre Lucca Film Festival e lo fa con Kevin Spacey stasera ospite all’Astra

In questa notizia si parla di: grandi - star

Matrimoni nei borghi, la vera alternativa ai grandi eventi da star

Mace windu: il peggior incubo dei più grandi jedi di star wars

Teatro “Partenio”, nuova stagione: grandi star del cinema italiano

Le grandi star in centro. Apre Lucca Film Festival e lo fa con Kevin Spacey stasera ospite all’Astra; Nel centro commerciale in Brianza apre il regno dei fumetti; Nel centro commerciale brianzolo apre un luogo magico per gli amanti dei fumetti.

grandi star centro apreLe grandi star in centro. Apre Lucca Film Festival e lo fa con Kevin Spacey stasera ospite all’Astra - Quella che alza il sipario di Lucca Film Festival e la stessa che vedrà sul red carpet – non metaforico, in piazza del Giglio di fronte al Cinema Astra – l’attore e regista ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Grandi Star Centro Apre