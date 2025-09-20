Le grandi star in centro Apre Lucca Film Festival e lo fa con Kevin Spacey stasera ospite all’Astra
Ci siamo. Oggi è la data X. Quella che alza il sipario di Lucca Film Festival e la stessa che vedrà sul red carpet – non metaforico, in piazza del Giglio di fronte al Cinema Astra – l’attore e regista due volte premio Oscar Kevin Spacey. Tutto pronto per questa ventunesima edizione - a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - che resterà in città fino al 28 settembre, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Kevin Spacey stasera alle 21 al Cinema Astra riceverà il Premio alla Carriera e presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film, 1780, accompagnato dal regista Dustin Fairbanks e dal produttore Spero Stamboulis. 🔗 Leggi su Lanazione.it
