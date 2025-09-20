Le donne di tutt’Italia all’Autodromo | Una curva dedicata alla prima pilota

Avrebbero desiderato condividere l’omaggio a Maria Antonietta Avanzo, donna controcorrente e “mamma“ dell’ autodromo di Monza, alla cui costruzione diede la prima badilata, affiggendo una targa alla memoria della pilota. Lo hanno chiesto inviando una lettera all’Autodromo nei giorni scorsi. Di fronte al silenzio del tempio della velocità, le oltre 400 soroptimiste arrivate da tutta Italia in Brianza per il Consiglio nazionale delle delegate Soroptimist, ora rilanciano. "Puntiamo in alto: meglio intitolare una curva a Maria Antonietta Avanzo ", afferma Adriana Macchi, la presidente nazionale di Sorpotimist International d’Italia, tirando le fila del convegno Donne e Sport che si è svolto ieri mattina proprio in Autodromo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le donne di tutt’Italia all’Autodromo: "Una curva dedicata alla prima pilota"

